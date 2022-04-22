Военный эксперт из США назвал три сценария решающей битвы за Донбасс 22.04.2022, 9:44

3,824

Следующие несколько недель покажут самое важное.

Битва за Донбасс станет решающей в российско-украинской войне. Ближайшие две-три недели будут "критическими" для хода боевых действий.

Военный эксперт Джастин Крамп, которого цитирует BBC, отметил, что есть три сценария развития ситуации на Донбассе.

"Мы увидим либо мир, либо паузу в конфликте, либо просто длительную продолжающуюся войну, и это, конечно, зависит от обеих сторон", – говорит он.

Он подчеркнул, что результат будет зависеть от успеха оккупантов против ВСУ.

"В таком случае будет понимание того, удовлетворится ли Путин полученным, сочтут ли россияне, что они уничтожили сердце украинских военных и показали, что поставок НАТО недостаточно, чтобы сдержать их. Следовательно, они могут продолжать наступление и захватывать другие города, как Харьков", - пояснил Крамп.

По словам аналитика, в России еще есть 22 боевые группы, которые расположены к северу от Киева в Беларуси.

"Их держат там неспроста: Россия оставляет себе возможности для наступления на остальную часть страну, но это может быть очень тяжело, если она потеряет много сил на Донбассе", - добавил Крамп.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».