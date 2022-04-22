Представителей режима не пригласили на годовщину освобождения концлагеря Флоссенбюрг
- 22.04.2022, 9:49
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Церемония состоится в ближайшее воскресенье.
Официальных представителей Беларуси и России попросили не участвовать в памятной акции по поводу освобождения концлагеря Флоссенбюрг (Бавария). Причина — война в Украине, пишет br.de.
Церемония состоится в ближайшее воскресенье (концлагерь был освобожден 23 апреля 1945 года). На мероприятии также не будет официальных флагов обеих стран.
При этом участие в памятной акции смогут принять бывшие узники концлагерей из Беларуси и России, а также их родственники.
Организаторы уже направили уведомления в посольства Беларуси и России, но реакции еще не получили.