Оккупанты в Луганской области несут большие потери по трем направлениям
- 22.04.2022, 9:51
- 2,036
Глава региона прояснил ситуацию на этом участке фронте.
Российские войска ведут наступление в Луганской области по трем направлениям, при этом захватчики несут значительные потери в живой силе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"На фронте Луганской области: враг наступает по трем направлениям - Рубежное, Попасное, Новотошковское. В Новоайдар доставлены 270 раненых и погибших россиян", - рассказал он.
Также чиновник добавил, что оккупанты пытаются наступать в районе Рубежного. Бойцы ВСУ продолжают вести оборонительные бои с противником в направлении Новотошковского и Попасной.
Гайдай, ссылаясь на данные Генштаба, рассказал, что позавчера в центральную районную больницу Новоайдара доставили очередную партию раненых рашистов, приблизительно 220 человек, и более 50 тел погибших захватчиков.
Украинские военные за минувшие сутки в Луганской и Донецкой областях отбили 10 вражеских атак, и значительное количество техники (танки, артиллерийские системы, броне- и автотранспорт)
На Донбассе подразделения ПВО сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотников типа Орлан-10.
Говоря о ситуации с вражескими обстрелами, Гайдай отметил, что в одном из домов Северодонецка не разорвалась российская авиационная ракета.
"Ее своевременно нашли пиротехники ГСЧС, проверявшие многоэтажку на наличие остатков взрывоопасных предметов", - сообщил глава ОВА.
Также в Северодонецке в одной из многострадальных многоэтажек в новых районах были обнаружены два артиллерийских снаряда (152 мм и 122 мм), а также неуправляемый реактивный снаряд С-8.
"Это - следствие авиационной бомбардировки города. Все ВНП изъяты и обезврежены. Угрозы людям, остающимся в квартирах и подвалах, нет", - резюмирует Гайдай.