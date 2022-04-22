Британская разведка узнала, что стоит за отказом Путина штурмовать «Азовсталь» 1 22.04.2022, 10:02

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О решении глава Кремля сообщил вчера на встрече с Шойгу.

Отказ Путина штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, указывает на желание высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

Полномасштабное наземное нападение России на завод, вероятно, повлечет за собой значительные потери русских, что еще больше снизит их общую боевую эффективность, отмечают разведчики.

Тем не менее, на востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои, поскольку Россия стремится продвинуться дальше, в том числе, в Попасную.

"(Русские) все еще несут потери, понесенные ранее в войне. Чтобы попытаться восстановить свои истощенные силы, они прибегли к переброске неработоспособного оборудования обратно в Россию для ремонта", - сообщают британцы.

21 апреля во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали", где находятся сотни гражданских и военных.

До этого территорию завода безуспешно атаковали с неба.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает это решение свидетельством того, что у России просто нет достаточного количества войск в настоящее время, чтобы взять под контроль огромную площадь предприятия.

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