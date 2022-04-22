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Глава СНБО рассказал, что ждет Беларусь после войны

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  • 22.04.2022, 10:19
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Глава СНБО рассказал, что ждет Беларусь после войны
Алексей Данилов

Эти процессы уже запущены.

Возвращение оккупированных Крыма и Донбасса стало бы идеальным вариантом окончания войны. Изменения затронут и Беларусь.

Такое мнение в интервью "Суспільному" озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он уверен, что так и будет.

"Украина – это свободная страна в пределах 1991 года. Так и будет. Крым будет на нашей территории. Те территории, которые сейчас захватили рашисты, вернутся к нам. Россия просто развалится", - отметил Данилов.

По итогам войны в Беларуси будут происходить определенные процессы, считает секретарь СНБО.

"Это будет к нам дружественное государство, после того как там будет смена руководства страны. А это обязательно будет происходить потому, что это жизнь. Некоторым хочется, чтобы это произошло быстро, но оно не всегда так выходит", - заявил Данилов, добавив, что Беларусь будет свободной демократической страной.

Не обошел стороной Данилов и Россию, отметив, что "это большой динозавр, у которого большое тело, большая территория, но очень маленькая голова".

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