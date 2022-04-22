Стали известны потери оккупантов в людях и технике с момента воржения в Украину 1 22.04.2022, 10:25

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Опубликованы свежие данные.

С начала вторжения России в Украину противник потерял около 21 200 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных артиллерийских систем приближается к 400.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 21200 человек

Танки - 838

Боевые бронированные машины - 2162

Артиллерийские системы - 397

РСЗО - 138

Средства ПВО - 69

Самолеты - 176

Вертолеты - 153

Автомобильная техника - 1523

Корабли/катера - 8

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 172

Специальная техника - 27

Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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