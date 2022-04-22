Стали известны потери оккупантов в людях и технике с момента воржения в Украину

Стали известны потери оккупантов в людях и технике с момента воржения в Украину1
- 22.04.2022, 10:25
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Опубликованы свежие данные.
С начала вторжения России в Украину противник потерял около 21 200 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных артиллерийских систем приближается к 400.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 21200 человек
Танки - 838
Боевые бронированные машины - 2162
Артиллерийские системы - 397
РСЗО - 138
Средства ПВО - 69
Самолеты - 176
Вертолеты - 153
Автомобильная техника - 1523
Корабли/катера - 8
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 172
Специальная техника - 27
Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.