«Современные» российские крылатые ракеты оснащены электроникой из 1960-х годов

«Современные» российские крылатые ракеты оснащены электроникой из 1960-х годов27
- 22.04.2022, 10:32
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Большинство из них так и не поразили намеченные цели.
«Современные» российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого столетия
Об этом сообщает Главное управление разведки МО.
Ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999 по 2013 год. РосСМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия.
Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной.
Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что «современные» блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг.
Также в «новейших» ракетах используется навигационная система «ПГИ-2М». Разработана в 1977 году.
Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.