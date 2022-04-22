Ученые: Люди создали первый мультик еще десять тысяч лет назад 1 22.04.2022, 10:40

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Необычное открытие совершили британские археологи.

Археологи из Университетов Йорка и Дарема, что в Великобритании, провели тщательный анализ древних камней, украшенных рисунками. Их обнаружили еще в 19 столетии, когда раскопки проводились в южной части Франции. На сегодняшний день их хранят в Британском музее. Примерный возраст камней составляет около 10 тысяч лет. ученые считают, что древние люди использовали свет от костров, чтобы «оживить» изображения на камнях. Это может быть примером самой первой древней анимации.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Английские ученые захотели установить, для чего использовались уникальные камни, украшенные множеством рисунков. При этом изображения достаточно сложные. Ученые обнаружили также следы обесцвечивания, что может указывать на расположение камней в непосредственной близости от огня.

Энди Нидхэм предполагает, что древние люди наносили на камни рисунки многие тысячелетия, но только эти артефакты действительно вызывают интерес. Предположительно, часть камней, которые украшены самыми обычными линиями, обладали практическим применением. Они могли покрывать полы в жилищах или же выставлялись вокруг горящего костра. На других же камнях можно увидеть изображения, напоминающие, фигуры животных и человека. Часть рисунков удалось идентифицировать. Специалисты считают, что на камнях были нарисованы олени и лошади, волки, а также птицы. Некоторые животные выглядели крайне странно.

Дальше ученые решили проверить, способны ли данные изображения передавать динамику движения. Они создали специальные 3D-модели камней и поместили их в виртуальную реальность, чтобы понять, как именно древние люди видели эти картинки, когда сидели у костра.

Эксперимент продемонстрировал, что свет от костра влиял так, что изображения не казались настолько статичными. Образы оживали не полностью, но это очень сильно напоминало простую анимацию. В то же время нельзя точно сказать, воспринимали ли древние люди подобное в качестве искусства или камни были украшены таким образом совершенно случайно.

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