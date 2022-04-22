Минчанин на такси гонялся за 18-летним пьяным угонщиком 1 22.04.2022, 10:50

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Медосвидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя в крови нарушителя.

В Минске минувшей ночью задержали 18-летнего парня, который угнал чужой автомобиль на улице Притыцкого, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. На парня завели уголовное дело.

Около полуночи в милицию позвонил минчанин и сообщил, что преследует угонщика. Мужчина рассказал, что он остановился на улице Притыцкого, припарковал машину на обочине. Он отошел к банкомату, при этом ключ оставил в замке зажигания. Не успел он завершить операции, как в его машину сел неизвестный и уехал. Владелец взял такси и поехал вслед за угонщиком, параллельно звоня на «102».

Спустя несколько минут на улице Пушкина угонщика задержали. Оказалось, что ему 18 лет. Позже медосвидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя в его крови.

Парень признал вину, против него возбуждено уголовное дело.

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