Дело врачей в стране замполитов 16 Ирина Халип

22.04.2022, 10:58

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Ирина Халип

Лед растает, и майор окажется в луже.

На сайте государственной службы занятости – 5200 вакансий для врачей. Две недели назад их было 3500. Минус тысяча семьсот за две недели? Я бы тоже на их месте бежала куда подальше – если не из страны, то из медицины. Куда угодно – в фармбизнес, фитнес, «Макдоналдс». Потому что быть «льдом под ногами майора» - опасно для жизни.

Вина врача в том, что он – специалист. Образованный, высококвалифицированный, имеющий дело с новейшими технологиями. «Современный врач намного круче любого айтишника, хоть Билла Гейтса», - говорил мне недавно лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. И это правда. Искусственные суставы, импланты, бионические линзы, экзоскелеты, распечатанные на 3D-принтере внутренние органы – да нам, простым смертным, в жизни не понять, что это за звери такие и как с ними обращаться. А врачи – обращаются, приручают этих диковинных зверей, спасают и продлевают нам жизнь. Врач двадцать первого века – это уже почти небожитель, просто в силу знаний и квалификации.

В цивилизованном мире, где уважают профессионализм, к врачам и отношение соответствующее. А у нас, в стране майоров-замполитов, все наоборот. Врач должен быть злым, замученным работой на две ставки плюс дежурства и нищим. А пациенты должны этого врача бояться, ненавидеть и совать ему коньяк. Вот тогда – гармония, как при милом сердцу замполитов застое. А чтобы врач не чувствовал себя человеком, его нужно погрузить в условия, максимально приближенные к тому застою: отправить, например, работать в районную больницу, где нет ни ИВЛ, ни УЗИ, ни МРТ; где из всего арсенала медицины – пинцет да пипетка; где больные умирают просто потому, что не могут обследоваться. А если этот врач все-таки исхитряется найти работу с применением современных технологий, да еще и с импортными «комплектующими», то такого нужно сажать в тюрьму. И лучше – целыми отраслями.

Сначала сидели кардиологи – за сердечные клапаны. Потом – врачи-руководители, которые подписывали договоры о закупках медпрепаратов, техники и оборудования. Теперь сидят травматологи - за рекомендации идеологически вредных суставных протезов. В медицинских кругах говорят, что следующими жертвами станут офтальмологи – за искусственные хрусталики. Что до травматологов, то чиновники говорят о 35 арестованных специалистах. Но на самом деле цифры репрессированных больше. Просто посадили не всех. Но тех, кого таскали на допросы и угрожали, - почти 90 человек. При том, что травматологов в нашей стране немногим больше 300. Можно себе представить, сколько людей остались в это время без нужных операций. Зато майоры снова почувствовали под ногами лед.

Они, майоры всех рангов и званий, рассказывали белорусам страшные истории о найденных при обысках у врачей деньгах. При этом никто не смог внятно объяснить, в чем же, собственно, заключается ущерб государству. Если бы эти врачи по ночам в замызганном, некогда белом халате нелегально переходили границу, покупали на ночном подпольном базаре где-нибудь под Краковом или Лейпцигом эндопротезы без документов и тащили их нелегально, мимо таможни, в страну – тогда понятно. Если бы они с работы государственный спирт выносили – тоже понятно, вопросов у народа не возникло бы. Впрочем, у народа давно уже не возникает вопросов. Редкое национальное единение: все все понимают, и никакие страшные истории уже не уверят белоруса, что травматолог-ортопед, предложивший пациенту хороший немецкий эндопротез, за который нужно заплатить в кассу, а не в конверте под столом, - это преступник и барыга. Белорусы не верят в сказки, как не верят и их сочинители.

Конечно, первое, что приходит в голову, - это простая жадность власти. Если врач или представитель любой другой профессии начал зарабатывать деньги – нужно их немедленно отобрать. А это всегда проще делать организованно, потому что масштаб «группа лиц» предполагает гораздо более крупные суммы откупа. И тут, конечно, не ошибешься: что врачи, что банкиры, что автобусные контролеры – садятся все. Но демонстративные репрессивные кампании против медиков ведутся с удивительной регулярностью. Власть с чавканьем и хрюканьем пытается сожрать их не только из зависти по отношению к их профессионализму, образованности и свободному мышлению. Власть не может им простить того, что сама зависит от них – просто физически.

Спустя почти тридцать лет замполиты дряхлеют. У них обостряются старые хронические заболевания и возникают новые. И получается, что здоровье, да и жизнь каждого из них – в руках этих самых «барыг». Ты можешь пересажать полстраны, но если без врача не в состоянии подняться с кровати – значит, он сильнее тебя и всех твоих губопиков. За это власть врачей и ненавидит. За это и мстит, сажая их десятками. За это отправляет хирурга Андрея Любецкого на пять лет в зону. За это устраивает пожирание лучших. И все пытается внушить им, что они лед под ногами майора.

Но уже наступила весна. Лед тает, и майор скоро окажется в луже.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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