NYT: Следующие четыре недели боев в Украине будут решающими для всей Европы 7 22.04.2022, 11:04

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В случае успешного отражения атак оккупантов Путин окажется перед жестким выбором.

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена говорят, что, по их мнению, следующие четыре недели определят окончательный исход войны России в Украине с долгосрочными последствиями, которые повлияют на карту Европы на десятилетия вперед.

Об этом The New York Times сообщил ряд американских высокопоставленных лиц на условиях анонимности.

По словам чиновников, если Россия сможет прорваться на восток, у Путина будет больше шансов дома представить свою так называемую "специальную военную операцию" как ограниченный успех и заявить, что он обеспечил "защиту" пророссийскому меньшинству Украины.

Тогда он мог бы добиваться прекращения огня, но при этом имел бы смелость использовать Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах.

Но если украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе, говорят чиновники, перед российским президентом окажется жесткий выбор: направить больше боевой мощи на войну, которая может затянуться на годы, или всерьез вести переговоры на мирных переговорах.

По словам официальных лиц, первый вариант может означать полную национальную мобилизацию и является политически рискованным для главы Кремля.

Пентагон считает, что при правильном вооружении и сохранении высокого морального духа и мотивации украинские силы могут не только остановить продвижение России, но и отбросить его, сообщил один из собеседников издания.

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