Япония впервые за два десятилетия назвала Курилы незаконно оккупированными РФ 12 22.04.2022, 11:22

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Формулировка 2011 года снова появилась в официальных документах.

Министерство иностранных дел Японии издало дипломатический справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как "незаконно оккупированные Россией".

Отмечается, что Северные территории являются "территорией, принадлежащей Японии, но ныне незаконно оккупированной Россией". Этого не было в документе с 2011 года, сообщает pravda.com.ua.

"Синяя книга дипломатии" - это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.

7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.

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