Компания Илона Маска отбила российскую кибератаку на систему Starlink 3 22.04.2022, 11:33

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Пентагон рассказал о роковой ошибке русских.

Компания Илона Маска SpaceX справилась с российской кибератакой на систему Starlink.

Это подтвердил директор отдела радиоэлектронной борьбы Пентагона Дэйв Тремпер, сообщает Breaking Defence.

Ранее об атаке со стороны России сразу после отправки систем спутниковой интернет-связи в Украину заявил Илон Маск. Американский предприниматель рассказал, что РФ часами блокировала терминалы Starlink в стране.

После обновления программного обеспечения Starlink работал нормально: система "выдержала все попытки взлома и глушения" в Украине.

Тремпер отметил, что РЭБ-подразделениям Минобороны стоит брать пример того, как SpaceX отбила атаки русских.

На следующий день после сообщений о кибератаках России в Starlink добавили строчку кода.

"С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика. И то, как они это сделали, вызывают у меня слезы. То, как Starlink смог обновиться при появлении угрозы, нам нужно иметь такую возможность. Мы должны изменить нашу электромагнитную позицию, чтобы получить возможность очень динамично менять то, что мы пытаемся сделать, не теряя при этом возможностей", - отметил он.

Starlink – проект американской SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос.

Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Системы Starlink были поставлены в Украину в первых числах полномасштабного нападения России. Сейчас проект Маска обеспечивает стабильную и бесперебойную связь для ВСУ.

Использование Starlink в Украине ограничено из-за того, что оно может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных.

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