Против российского журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело

Против российского журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело1
- 22.04.2022, 11:48
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Его обвиняют по делу о «фейках» про действия российской армии.
Против российского журналиста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о «фейках» про действия российской армии за рубежом (ст. 207.3 УК), сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.
Кара-Мурза сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России, добавил Прохоров.
Политик сейчас отбывает административный арест в 15 суток. Его арестовали 12 апреля по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции).