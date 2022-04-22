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Против российского журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело

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  • 22.04.2022, 11:48
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Против российского журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело
Владимир Кара‑Мурза
Фото: DELFI

Его обвиняют по делу о «фейках» про действия российской армии.

Против российского журналиста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о «фейках» про действия российской армии за рубежом (ст. 207.3 УК), сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

Кара-Мурза сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России, добавил Прохоров.

Политик сейчас отбывает административный арест в 15 суток. Его арестовали 12 апреля по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции).

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