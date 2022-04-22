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Боец «Рыцарь» из батальона Калиновского: Сейчас тут — самое лучшее место на земле!

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  • 22.04.2022, 11:49
  • 4,790
Боец «Рыцарь» из батальона Калиновского: Сейчас тут — самое лучшее место на земле!

Белорус рассказал, почему поехал воевать за Украину.

Белорусский доброволец батальона имени Кастуся Калиновского с позывным «Рыцарь» рассказал о батальоне, о борьбе за Украину и Беларусь, и о том, как ему видится будущее России из воюющей Украины.

Белорусский боец также подчеркнул, что считает свой батальон «лучшим местом на земле»:

«Я не видел никогда такого в жизни… Никогда не сталкивался с таким количеством людей, собранных в одном месте, которые бы приехали движимые одной целью – и целью благородной».

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