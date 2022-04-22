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Шоу Путина и Шойгу

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  • 22.04.2022, 11:52
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Шоу Путина и Шойгу

В Госдепе США жестко разнесли российские фейки о «захвате Мариуполя».

В Государственном департаменте США назвали дезинформацией российские заявления об окончательном захвате Мариуполя. Такое сообщение было опубликовано на официальном портале внешнеполитического ведомства.

Комментируя бравурные заявления министра обороны оккупантов Сергея Шойгу, которые он сделал диктатору Владимиру Путину, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил: Россия сосредоточила свои усилия на нападении как на мирных жителей Мариуполя, так и на его защитников из полка "Азов".

По словам дипломата, основной целью таких заявлений Шойгу было отвлечение внимания от недостаточной эффективности российских вооруженных сил и ее неспособности достичь своих первоначальных целей в Украине.

"Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, то, что мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией из их заезженной методички", — сказал Прайс.

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