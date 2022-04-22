Как варить и красить яйца на Пасху: идеальные рецепты 1 22.04.2022, 11:54

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Важно знать несколько секретов.

Украшения яиц является одной из главных традиций светлого праздника Пасхи. Куриные яйца красят химическими и натуральными красителями, расписывают или обклеивают пленкой с узорами.

УНИАН рассказывает как сделать красивые домашние крашанки к пасхальному столу.

Как сварить яйца на Пасху, чтобы они не треснули

На праздничный стол следует отобрать яйца, возраст которых не меньше 5 дней. Слишком свежие яйца очень плохо чистятся. Это тот случай, когда продукт лучше купить в магазине, а не брать у фермеров.

Чтобы яйца не треснули при варке, достаньте их из холодильника заранее и оставьте при комнатной температуре. Если варить холодные яйца - скорлупа может треснуть из-за перепада температур.

Хорошо промойте яйца с губкой перед варкой. При варке добавьте в воду много соли -1 столовую ложку на 1 л воды. Варить яйца надо 7-9 минут в зависимости от размера. Если хотите покрасить яйца, то краситель нужно положить в воду, довести до кипения и затем варить яйца.

Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой

В красный и коричневый оттенки яйца красят с помощью шелухи лука. Чем больше шелухи, тем насыщеннее будет цвет яиц.

Доведите до кипения воду и выложите шелуху. Поставьте на сильный огонь и варите 40 минут. Вода приобретет насыщенный бордовый цвет. Выложите в воду с шелухой теплые яйца и варить 7-10 минут. Чтобы цвет был насыщеннее, яйца можно оставить остывать в этой воде.

Как покрасить яйца на Пасху чаем каркаде

Покрашенные в чае каркаде яйца имеют красивый синий цвет с переливами. На десяток яиц понадобится 70 г чая каркаде и 1 л воды. Каркаде залейте водой, доведите до кипения, выложите яйца в воду и варите 10 минут на маленьком огне под крышкой. Как только вы достанете яйца, они будут красными, но после остывания скорлупа посинеет.

Другие натуральные красители для яиц

Вареная свекла придаст яйцам розовый оттенок, шпинат - зеленый, красная капуста с ложкой уксуса - фиолетовый, куркума (2 ложки на 1 литр) - желтый. Красители можно положить в воду одновременно с яйцами.

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