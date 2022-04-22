У ВСУ появился шанс отбить юг Украины: названо главное условие 4 22.04.2022, 12:02

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Военный эксперт рассказал о 3-м этапе войны.

Битва за Донбасс повлияет на судьбу юга Украины. Если ВСУ выдержат и получат победу на Донецком направлении – тогда можно говорить об освобождении южного региона.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала отметил, что если Украина выстоит и полностью нивелирует наступательный потенциал России, то можно будет готовиться к дальнейшему контрнаступлению.

Как пояснил военный эксперт, после победы на Донецком направлении Вооруженным Силам предстоит взять небольшую оперативную паузу для перегруппировки войск и начинать 3-й этап войны - перейти в контрнаступление.

"В случае успеха на Донбассе мы сможем перейти в контрнаступление на юге и сорвать подготовку референдума, который оккупанты там объявили на 1 мая", – отметил Жданов.

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