Названо точное место, в котором началось вторжение армии РФ в Украину
- 22.04.2022, 12:21
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После этого наступление началось повсюду.
Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов рассказал о первом совещании с президентом Владимиром Зеленским после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
Об этом шла речь в его интервью изданию "Украинская правда".
По его словам, той ночью в 3:40 вторжение началось на участке Меловое в Луганской области, а уже где-то в 5 утра наступление было повсюду.
"Вторжение началось в 3:40 в Луганской области на участке Меловое, но мы думали, что там они заходят как раз по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания "республик" забрать их в пределах областей. Но потом уже через час двадцать наступление началось везде", - сказал он.
Рано утром уже проходило совещание у президента.
"Я сразу поехал к президенту, там уже был Денис Монастырский, я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли... запомнилось... Говорит: "Ну что? Будем бороться!",- рассказал Данилов.
Уже в 5:30 было созвано срочное заседание СНБО, проекты решений были заготовлены.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что в последний раз видела своего мужа Владимира Зеленского в белой рубашке еще 24 февраля.
"Я проснулась от странных глухих звуков. Где-то между четвертым и пятым часом утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы... Мужа рядом в постели не было. Я встала - и увидела его: он был уже одет, в костюме, как обычно (это последний раз он надел костюм и белую рубашку, с тех пор всегда в "военке"). "Началось", - все, что сказал", - вспоминала Елена Зеленская в интервью Vogue.