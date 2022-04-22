Президент Литвы призывает Берлин усилить санкции против режима Лукашенко 4 22.04.2022, 12:27

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ГИТАНАС НАУСЕДА

ФОТО: DELFI.LT

Вильнюс считает, что Минск участвует в войне России в Украине как союзник.

Давление Запада на Россию необходимо усилить через дальнейшее ужесточения санкций в сферах энергетики, финансов, торговли и других. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, пишет delfi. Как сообщается, лидер Литвы также призывает Берлин усилить санкции и против Беларуси.

Как сообщается, Гитанас Науседа заявил, что давление Запада на Россию необходимо усилить путем дальнейшего ужесточения санкций в сферах энергетики, финансов, торговли и других.

По его словам, санкции должны быть применены и к Беларуси, которая участвует в войне России в Украине как союзник и позволяет армии агрессора использовать свою территорию.

Глава Мид Германии Анналена Бербок сегодня находится в визитом в Литве.

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