Арестович: Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину

Арестович: Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину8
- 22.04.2022, 12:33
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Оружие отличается высокой дальнобойностью.
Власти Украины начали в больших количествах получать тяжелое оружие от стран Запада ‒ в частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам.
Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube.
По его словам, западная тяжелая артиллерия идет в Украину в массовом порядке. Украинцы будут накапливать это вооружение ‒ если Россия решит пойти на позиционную войну. А этим, в свою очередь, будет очень недоволен российский диктатор Владимир Путин.