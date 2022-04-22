Арестович: Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину 8 22.04.2022, 12:33

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Алексей Арестович

Оружие отличается высокой дальнобойностью.

Власти Украины начали в больших количествах получать тяжелое оружие от стран Запада ‒ в частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube.

По его словам, западная тяжелая артиллерия идет в Украину в массовом порядке. Украинцы будут накапливать это вооружение ‒ если Россия решит пойти на позиционную войну. А этим, в свою очередь, будет очень недоволен российский диктатор Владимир Путин.

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