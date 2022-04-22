В Беларуси умер архиепископ Пинский Стефан 22.04.2022, 12:42

1,484

Архиепископ Пинский Стефан (Корзун)

Ему было 78 лет.

Умер архиепископ Пинский Стефан (Корзун). Ему было 78 лет.

В июне 2021 года он был единственным членом Синода БПЦ, протестовавшего против насильственного отстранения архиепископа Артемия (Кищенко) с Гродненской кафедры, сообщает телеграм-канал «Христианская визия».

Стефан (Игорь Корзун) родился 25 марта 1944 года в деревне Корзуны Червенского района. В 1975 году окончил Московскую духовную семинарию, после чего поступил в Московскую Духовную Академию. 9 января 1978 года в Жировичском монастыре пострижен в монашество с именем Стефан в честь первомученика и архидиакона Стефана. В 1989 году был назначен ректором Минской духовной семинарии. Епископом Пинским и Лунинецким был назначен в 1990 году. С 2000 года —архиепископ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».