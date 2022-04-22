«Последнее слово не будет сказано до тех пор, пока все не будут свободны!» 1 22.04.2022, 12:47

1,580

В Минске вынесен приговор политзаключенным анархистам.

22 апреля в Минском областном суде вынесен приговор политзаключенным анархистам Александру Белову, Евгению Рубашко, Артему Дмитриевичу Соловью и Артему Сергеевичу Соловью (они — тезки). Дело рассматривалось в закрытом режиме, ее подробности неизвестны.

Судья Елена Мисник признала их виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса и ч. 3 ст. 361-1 Уголовного кодекса и озвучила следующие приговоры: Александру Белову, Евгению Рубашко, Артему Дмитриевичу Соловью — по пять лет лишения свободы в колонии общего режима, Артему Сергеевичу Соловью — 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Вясна».

Окончательное наказание назначено путем частичного сложения приговоров по двум статьям. По ч. 1 ст. 342 Александру Белову, Евгению Рубашко, Артему Дмитриевичу Соловью назначено по 2,5 года лишения свободы, Артему Сергеевичу Соловью — 2 года лишения свободы в колонии общего режима. По ч. 3 ст. 361-1 каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Иск «Минсктранса» будет выдвинут в отдельное гражданское производство. Напомним, суд над политзаключенными начался 29 марта, однако через 20 минут после начала процесса заседание сделали закрытым по ходатайству прокурора Александра Романовича.

Стало известно также последнее слово Евгения Рубашко:

«…Кто-то выбирает вписать свои имена в историю политических репрессий. И если кому-то причастному к ним будет икаться, то знайте, что ваши имена вспоминают сидящие политзаключенные, а с ними их родные и близкие, а с ними — и вся страна.

И последнее слово не будет сказано до тех пор, пока все не будут свободны!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».