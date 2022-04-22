В армии РФ назвали цели второго этапа войны против Украины 7 22.04.2022, 12:51

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Новая фаза вторжения началась «буквально два дня назад».

Целями России в ходе второго этапа полномасштабного вторжения в Украину является захват Донецкой и Луганской областей и юга страны.

Об этом исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил 22 апреля, сообщает "Интерфакс".

Вторая фаза вторжения, по его словам, "началась буквально два дня назад".

Миннекаев заявил, что "установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной" позволит россиянам получить сухопутный коридор в Крым и "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики".

Также, сказал он, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией. В Приднестровье, по утверждению Миннекаева, "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

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