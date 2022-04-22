Эксперт: Проявления недовольства на предприятиях Беларуси будут расти 1 22.04.2022, 12:58

Экономический кризис в стране расширяется.

19 апреля произошла атака на независимое профсоюзное движение. Обыски прошли в офисе Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) и офисах его членских организаций – Свободный профсоюз белорусский (СПБ), Свободный профсоюз металлистов (СПМ), Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Минске и регионах, а также в частных домах профсоюзных лидеров и активистов.

Точное число арестованных профсоюзных активистов пока неизвестно, однако, как минимум 14 человек не выходят на связь.

В СИЗО КГБ находятся Александр Ярошук, Сергей Антусевич, Николай Шарах, Геннадий Федынич и другие.

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии udf отметил, что единой логики в массовых репрессиях не видит.

«Пока у нас нет информации о причинах задержания лидеров профсоюзного движения, чтобы с уверенностью объяснить случившиеся. Возможно, это выполнение пожеланий власти по активизации превентивной работы – недавно Лукашенко сделал высказывания по этой теме. Можно ожидать, что проявления недовольства на предприятиях будут расти: экономический кризис расширяется, санкции начинают вступать в силу», – считает Казакевич.

«Политическая ситуация в Беларуси остается нестабильной», – заключил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».