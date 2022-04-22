Выпущенные из Беларуси российские ракеты едва не привели к ядерной катастрофе 9 22.04.2022, 13:12

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Три ракеты пролетели в непосредственной близости от Южно-Украинской АЭС.

16 апреля Россия запустила над Южно-Украинской АЭС три крылатые ракеты. Вероятно, они были выпущены с территории Беларуси в направлении Николаева, пишет пресс-служба.

На видео запечатлен момент пролета ракеты над станцией.

«Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой, была высокой», — сообщает украинский Энергоатом.

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