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Выпущенные из Беларуси российские ракеты едва не привели к ядерной катастрофе

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  • 22.04.2022, 13:12
  • 9,224
Выпущенные из Беларуси российские ракеты едва не привели к ядерной катастрофе

Три ракеты пролетели в непосредственной близости от Южно-Украинской АЭС.

16 апреля Россия запустила над Южно-Украинской АЭС три крылатые ракеты. Вероятно, они были выпущены с территории Беларуси в направлении Николаева, пишет пресс-служба.

На видео запечатлен момент пролета ракеты над станцией.

«Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой, была высокой», — сообщает украинский Энергоатом.

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