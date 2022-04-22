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Беларусь зальет

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  • 22.04.2022, 13:18
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Беларусь зальет

Синоптики рассказали о погоде на завтра.

Синоптики распространили штормовое предупреждение на субботу. Объявлен оранжевый уровень опасности.

«Утром и днем 23 апреля (суббота) в центральных районах республики и в г. Минске ожидаются сильные дожди», — говорится в предупреждении.

Завтра в стране будет преобладать облачная погода. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами по Брестской области -1..+1°С, максимальная днем +8..+14°С.

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