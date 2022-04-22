Сокурсник Путина: Российские солдаты живут в XVIII веке, не зная, что такое унитаз 3 22.04.2022, 13:22

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Юрий Швец

Бывший советский разведчик оценил морально-психологическое состояние армии РФ.

Российские солдаты, которые совершали преступления на оккупированных территориях Украины – убивали, занимались мародерством, – во многом являются отражением российского общества. Такое мнение живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец высказал в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

"Общество неоднородно. Одни люди живут в Москве и Петербурге – это всего два города, – а другие люди живут где-нибудь в глубинке. А в эти вооруженные силы в основном-то берут из глубинки. Это те люди, которые живут там еще в XVIII веке. Как писал поэт [Михаил Лермонтов], "прощай, немытая Россия". Это люди, которые не знают, что такое унитаз, которые не знают, что такое газовое отопление... То есть когда они попали в украинские села, города, для них многое было в диковинку", – сказал Швец.

По его мнению, многие российские солдаты были возмущены увиденным.

"Им-то рассказывали 20 лет, что они великие, что страна ого-го, а вот оказалось... Понимаете? Я вам скажу, какая армия к вам пришла. Это была быдломасса", – отметил бывший советский разведчик.

Он сказал, что в каждом обществе 15–20% составляет элита, "остальное – это плебс".

"А этих набрали... Это быдломасса. Она жестокая, она злая. Злая, что жизнь у нее не удалась. И она готова за это мстить всему остальному миру. А тут сосед у них есть. Причем этот сосед, в отличие от них, свободен. Это свободный народ, свободные люди. Они их за это тем более ненавидят. Ну, в общем, орки – вот что к вам пришло", – сказал Швец.

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