Ученые: Англосаксонские короли редко ели мясо 9 22.04.2022, 14:47

3,580

Но время от времени крестьяне устраивали для них праздники чревоугодия.

Вопреки традиционным представлениям, англосаксонские короли питались так же, как и их подданные: вместе пировали, но и вместе голодали / ©Getty

Питание средневековых королей часто представляют как иллюстрацию к роману Рабле: горы всего, но особенно — мяса. Историки также предполагали, что представители элиты общества ели гораздо больше мяса, чем остальное население, причем как раз за счет этого населения, с которого взимали «продуктовый налог». Исследования двух ученых из Великобритании показывают, что все было совсем не так.

Письменные источники, а также находки археологов доказывают, что рацион жителей Британии сильно изменился после прихода туда римлян. В частности, это касалось потребления мяса: оно резко возросло. Но в начале V века легионы ушли с острова, и вместе с ними ушли почти все грамотные люди. Поэтому письменные источники, относящиеся ко временам до Альфреда Великого, расплывчаты и противоречивы.

Сэм Леггет (Sam Leggett) из Эдинбургского университета и Том Ламберт (Tom Lambert) из Кембриджского университета опубликовали в журнале Anglo-Saxon England две статьи, в которых объединили результаты работы биоархеолога и историка.

Леггетт проанализировала соотношение стабильных изотопов углерода и азота в костях 2023 человек, похороненных в Англии с V по XI век. Затем она сопоставила эти данные с археологическими свидетельствами социального статуса — это разнообразие и состав погребального инвентаря, положение тела и даже ориентация могилы. Исследование Леггетт не выявило корреляции между социальным статусом и высокобелковой диетой. Попросту говоря, более знатные не потребляли за жизнь больше мяса, чем менее знатные.

Это удивило кембриджского историка Тома Ламберта, ведь многие средневековые тексты и исторические исследования свидетельствуют о том, что англосаксонская элита употребляла большое количество мяса. Ученые стали работать вместе, чтобы выяснить, что же происходит на самом деле.

Они начали с расшифровки списка продуктов питания для одного конкретного пира, составленного во времена короля Ине из Уэссекса (правил в 688-726 годах). Они подсчитали, что калорийность припасов для, напомним, одного застолья составила 1,24 миллиона килокалорий, более половины которых приходилось на животный белок. Список включал 300 хлебов, поэтому для расчета общих порций исследователи исходили из того, что и участников пира было около трех сотен. В этом случае каждый гость получил бы 4140 килокалорий из 500 граммов баранины, 500 граммов говядины, 500 граммов лосося, угря и мяса птицы, а также сыра, меда и эля.

Исследователи изучили десять других сопоставимых списков продуктов из Южной Англии и увидели удивительно похожую картину: скромное количество хлеба, огромное количество мяса, приличное, но не чрезмерное количество эля и никакого упоминания об овощах (хотя некоторые, вероятно, подавались).

Иными словами, типичные раблезианские пиршества, которые плотно укладываются в традиционные представления. Но, как сказано выше, исследование изотопов не показало разницу в питании между королями и крестьянами. То есть такие застолья были делом довольно редким.

Леггетт утверждает, что не нашла никаких свидетельств того, что жители Англии того времени регулярно употребляли в пищу большое количество животного белка: нет ни изотопных доказательств избытка белка, ни признаков таких заболеваний, как подагра.

Ранее археологи нашли в Восточной Англии огромные ямы, которые явно использовали для барбекю: там жарили туши быков, овец и свиней. Находки относятся к V-VII векам. Предполагалось, что это следы пиршества королей. Но откуда взялись 300 участников такого застолья?

По мнению Ламберта, столь большое число пирующих можно объяснить лишь тем, что за столом собирались не только элиты, но и верхушка крестьян. А это имеет большое политическое значение.

До сих пор историки полагали, что англосаксонские короли этого периода получали от свободных крестьян своих королевств подати, известные на древнеанглийском языке как feorm. Якобы они были основным источником пищи для королевских семей, а собственные земли правителей играли в лучшем случае второстепенную роль.

Но Ламберт изучил использование слова feorm в различных документах и пришел к выводу, что этот термин относился к одному пиру, а не к постоянному «продовольственному налогу». Иными словами, крестьяне время от времени устраивали грандиозные застолья (попробуйте съесть полтора килограмма мяса и рыбы и добавить сыра, меда, эля и хлеба), на которые приглашали своих королей.

Это неожиданный результат, потому что он меняет традиционные представления о развитии англосаксонских королевств. В частности, при таком подходе непонятно, почему свободные крестьяне со временем попадали во все большую зависимость от властителей. Можно предположить, что это произошло в результате набегов викингов — когда сельские жители вынуждены были искать покровительства и защиты королей.

Надо отметить, что в классические Средние века (X-XV века) ситуация с питанием знати и крестьян была совсем иной. Даже рыцари (низшая ступень вассальной иерархии) ели куда больше мяса, чем крестьяне. Это указывает на то, что социальная организация англосаксонских королевств темных веков заметно отличалась от той же Англии, но уже после Нормандского завоевания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».