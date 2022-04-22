С российского рынка ушел крупный производитель прокладок, подгузников и туалетной бумаги

С российского рынка ушел крупный производитель прокладок, подгузников и туалетной бумаги11
- 22.04.2022, 13:51
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Компании принадлежат бренды средств гигиены Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.
Шведская глобальная компания по гигиене и здоровью Essity заявила о выходе с российского рынка.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
"Шведская компания Essity заявила о выходе с российского рынка", - отметил он.
По словам Ермака, компании принадлежат бренды средств гигиены Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.
"Закрываются три фабрики", - добавил глава ОП.
Как известно, Essity продает свою продукцию примерно в 150 странах мира, под торговыми марками TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.