С российского рынка ушел крупный производитель прокладок, подгузников и туалетной бумаги 11 22.04.2022, 13:51

4,494

Компании принадлежат бренды средств гигиены Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.

Шведская глобальная компания по гигиене и здоровью Essity заявила о выходе с российского рынка.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Шведская компания Essity заявила о выходе с российского рынка", - отметил он.

По словам Ермака, компании принадлежат бренды средств гигиены Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.

"Закрываются три фабрики", - добавил глава ОП.

Как известно, Essity продает свою продукцию примерно в 150 странах мира, под торговыми марками TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».