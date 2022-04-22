Путин повысил в звании командира бригады, совершавшей зверства в Буче 16 22.04.2022, 14:07

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Азатбек Омурбеков

Азатбек Омурбеков получил звание, о котором мечтал Лукашенко.

Командир бригады, которая свершала зверства в Буче Киевской области, стал полковником. Речь идет о командире мотострелковой бригады Азатбеке Омурбекове, сообщает «Агентство.Новости» со ссылкой на кремлевские СМИ.

В новостях Омурбекова стали называть полковником, хотя до сих пор сообщалось, что он подполковник.

«В течение трех недель под руководством полковника Омурбекова подразделениями бригады на занятом рубеже было отражено более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелой артиллерии», — пишет издание Минобороны страны-агрессора.

При этом в публикации не говорится, где происходили описываемые события, а также не уточняется, какой конкретно бригадой командует военный. Однако ранее украинские и некоторые западные издания, а также издание Минобороны РФ называли Омурбекова командиром 64-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Хабаровском крае.

По информации украинской разведки, военнослужащие этой бригады несут ответственность за преступления в Буче.

В санкционном списке Великобритании Омурбеков фигурирует как подполковник. Также это воинское звание российского командира указывалось ранее в росСМИ.

«Агентству» не удалось найти точную дату, когда подполковник Омурбеков стал полковником. Однако на фотографии от 8 ноября 2021 года видно, что у него на погонах только две звезды (соответстует званию подполковника).

Также Путин присвоил звание «гвардейская» 64-й мотострелковой бригаде, бойцы которой зверствовали в Буче.

Напомним, что Лукашенко неоднократно выпрашивал у Путина присвоить ему звание полковника российской армии.

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