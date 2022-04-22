Украина создала орган для поиска российских военных преступников в любой точке мира 11 22.04.2022, 14:26

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Никто не останется безнаказанным.

В Украине создали специальный орган, который будет заниматься поиском российских военных преступников для привлечения их к ответственности, в какой бы точке мира они не скрывались.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает nv.ua.

«Такой орган у нас есть. И все подонки, участвовавшие в тех вещах, о которых вы сказали (военные преступления на оккупированных территориях Украины) они обязательно будут наказаны. Где бы они ни находились, в какой бы точке мира мы их ни находили. Никто не останется безнаказанным за то, что он убивал наших детей, людей, наше мирное население. Все будут без исключения наказаны», — заверил он.

Данилов отметил, что в современном мире российские военные преступники скрыться не смогут.

«Откуда бы вы ни были — из Тулы, из Москвы, из каких-то других городов РФ, пока она не развалилась на клочки — вы будете за это нести наказание», — подчеркнул секретарь СНБО.

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