«Все-таки умирает»: специалисты обратили внимание на состояние Путина во время встречи с Шойгу 35 22.04.2022, 14:37

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Рак или Парксинсон?

В поведении российского диктатора Владимира Путина есть ряд обнадеживающих для украинцев признаков, пишет health.nv.ua.

Пока обыватели иронизируют над странностями Путина во время публичных выступлений, делая мемы то с длинным столом, то с обычным, но крепко сжимаемым руками российского лидера, специалисты находят в этом закономерности.

Проблемы Путина со столами

Все началось с длинного стола, за которым российский диктатор принимал визитеров. Тогда врачи предположили, что он боится инфекционного заболевания. И поскольку многометровый стол — это чересчур даже для ипохондрика, у Путина может быть системное заболевание, при котором любая инфекция способна стать смертельной.

Различные источники утверждали, что у него может быть рак, а некоторые расследователи даже конкретизировали заболевание до рака щитовидной железы. Так, издание «Проект» выяснило, что в поездках Путина часто сопровождают хирург-онколог Селиванов и отоларингологи Щеглов и Есаков. Последние, как специалисты по болезням горла, могут наблюдать и за состоянием щитовидной железы.

Впрочем, спикер Песков быстро опроверг предположение об онкологии, во время своих последних выступлений Путин уже не так фанатично соблюдал социальную дистанцию. Так, во время встречи с министром обороны Шойгу он сел за короткий стол. И тут тоже были странности, которые бросились в глаза всем.

Российский диктатор крепко сжимал крышку стола, вся его поза была неестественной, а правая нога постоянно подергивалась.

Путин выслушал доклад Шойгу и поблагодарил его за якобы взятие Мариуполя, однако при этом он выглядел напряженным. И это странно, с учетом, что новости должны были быть приятными.

Что говорят специалисты о поведении Путина

На странность в движениях российского лидера обращали внимание давно. Еще в 2015 году Medical News Today предположило, что у российского лидера болезнь Паркинсона.

Тогда у издания была и вторая версия — так называемая походка стрелка, которая могла бы быть у бывшего КГБиста из-за привычки держать оружие плотно прижатым к левому боку.

После изучения недавнего видео со встречи Путина и Лукашенко этот вариант кажется менее правдоподобным.

На первый план снова выходит версия болезни Паркинсона — и у нее все больше поклонников. Так, Луиза Менш, бывший член парламента Великобритании рассказала, что в феврале перед вторжением России на территорию Украины, она говорила с некими высокопоставленными источниками в правительстве Великобритании. Они утверждают, что у российского диктатора действительно есть болезнь Паркинсона.

Эта версия объясняет и одутловатость лица российского лидера. Стероиды для лечения болезни, а вовсе не ботокс могли вызвать подобный эффект.

Информаторы Менш также сообщили ей, что нейродегенеративня болезнь ввергает Путина в депрессию и паранойю. Он действительно верит во все то, что говорят ему приближенные лица: нацистов в Украине, успехи армии по захвату ее территории, и даже биологические лаборатории на территории страны.

Что ждет Путина дальше

Прогнозы при болезни Паркинсона строить сложно. Специалисты говорят, многое зависит от возраста, в котором болезнь проявила себя. Так, при постановке диагноза в возрасте 40−65 лет человек вполне может прожить еще очень долго. Если симптомы появились после 60 лет — прогнозировать уже сложнее.

Так или иначе, эта болезнь влияет на эмоциональное состояние и когнитивные способности. Это значит, действия Путина могут стать непредсказуемыми.

И тогда неизвестно, кто перехватит бразды правления страной с ядерным оружием и убежденностью в собственной исключительности.

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