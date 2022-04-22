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«63 айфона было — все забрали ФСБшники»

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  • 22.04.2022, 15:02
  • 7,854
«63 айфона было — все забрали ФСБшники»

Оккупанты жалуются, что российская спецслужба забирает у них все награбленные в Украине вещи.

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта, где он заявляет, что ФСБ забирает у российских военных награбленные в Украине товары, а взамен обещают не привлекать их к уголовной ответственности.

Об этом сообщает СБУ.

"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайтов, Pro Max. Сколько бы бабок было!" - рассказывает оккупант своей жене.

"И куда вы дели это все?"- с удивлением переспрашивает она.

"Фебси забрали! ФСБшники", - разочарованно отвечает оккупант.

В частности, после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новую стратегическую задачу по "импортозамещению".

"Что ж, мощная смена функционала у вражеской спецслужбы. Но напоминаем мародерам с Лубянки, что все награбленное придется вернуть или компенсировать убытки", - написали СБУ.

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