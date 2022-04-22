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В Ирпене оккупанты на глазах у 17-летней девушки насиловали ее маму и сестру

  • 22.04.2022, 15:08
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В Ирпене оккупанты на глазах у 17-летней девушки насиловали ее маму и сестру

Девушка еще четыре дня жила в доме с их трупами.

Российские оккупанты в Ирпене на глазах у 17-летней девушки насиловали ее маму и младшую сестру.

Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

Женщину и ее 15-летнюю дочь с особой жестокостью избивали и насиловали трое оккупантов. Обе скончались от полученных травм.

Девушка в состоянии психологического шока 4 дня жила с трупами в доме, а после освобождения города смогла доехать к бабушке.

Потом девушка рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я уродина". Сказали "живи и передай другим".

Денисова отметила, что с ней работают психологи. Девушка и ее бабушка дали разрешение на публикацию этой истории.

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