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Украинские вертолеты летали в Мариуполь

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  • 22.04.2022, 15:25
  • 16,130
Украинские вертолеты летали в Мариуполь

Им удалось прорвать блокаду.

Украинские вертолеты летали в блокадный Мариуполь, чтобы пополнить запасы защитников города. Об этом в интервью Украинской правде рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью, и когда спрашивали, что нужно, они просили боеприпасы. Ни воду, ни еду, хотя это тоже доставляли", – сказал он.

Данилов отметил, что защитники Мариуполя оттягивают на себя большие группировки российских войск. По его словам, для них делается все возможное и невозможное.

"Поверьте, если бы была хотя бы одна физическая возможность для того, чтобы решить этот вопрос, мы бы его решили", – сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что по вопросу Мариуполя украинские власти обращаются ко всем, кому возможно, однако понимают: там находится полк Нацгвардии "Азов", который для "некоторых" – как красная тряпка.

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", однако, по данным советника главы ОП Арестовича, бои идут и на отдаленных улицах.

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