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Полдесятка командиров РФ потеряли должности за провалы в Украине

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  • 22.04.2022, 15:31
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Полдесятка командиров РФ потеряли должности за провалы в Украине

Досталось и виновникам потери крейсера «Москва».

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал об организационных выводах военно-политического руководства РФ после провалов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон.

Украинские разведчики зафиксировали кадровые чистки в российской армии и спецслужбах после первого этапа войны. Досталось и виновникам потери крейсера "Москва".

"Остались без своих должностей командующий Черноморским флотом, первый заместитель, начальник штаба ЧФ. Смещены с должностей командующий 1-й танковой армией, 6-й армией общевойсковой и командующий 22-м армейским корпусом. Все они сняты с должностей за то, что не выполнили поставленное задание", – рассказал Скибицкий.

В свою очередь в ГУР Минобороны допустили отказ РФ от широкомасштабного штурма украинских позиций на мариупольской "Азовстали". Там могут использовать другие российские подразделения.

К слову, министр обороны РФ Шойгу может попасть под военный трибунал.

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