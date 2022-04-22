Российские оккупанты начали носить на униформе модифицированную свастику

Российские оккупанты начали носить на униформе модифицированную свастику9
- 22.04.2022, 15:38
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Рашисты перестали скрывать свое «истинное лицо».
Военнослужащие кремлевского режима все меньше скрывают свою фашистскую идеологию, и уже открыто носять на униформе модифицированную свастику из букв «Z».
Об этом свидетельствуют фото российских оккупантов, которые они сами же публикуют в соцсетях, пишет nv.ua.
Кроме того, на их шевронах можно также заметить «мертвую голову» с символикой 1-й танковой дивизии СС.
При этом многие из российских захватчиков на фото стыдливо скрывают лица в попытке избежать ответственности за свои военные преступления в будущем.