Российские оккупанты начали носить на униформе модифицированную свастику 9 22.04.2022, 15:38

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Рашисты перестали скрывать свое «истинное лицо».

Военнослужащие кремлевского режима все меньше скрывают свою фашистскую идеологию, и уже открыто носять на униформе модифицированную свастику из букв «Z».

Об этом свидетельствуют фото российских оккупантов, которые они сами же публикуют в соцсетях, пишет nv.ua.

Кроме того, на их шевронах можно также заметить «мертвую голову» с символикой 1-й танковой дивизии СС.

При этом многие из российских захватчиков на фото стыдливо скрывают лица в попытке избежать ответственности за свои военные преступления в будущем.

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