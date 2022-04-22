Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки «Цезарь» 5 22.04.2022, 15:45

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Эмманюэль Макрон подтвердил факт передачи оружия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставляет Украине существенное вооружение, в том числе самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (CAESAR). Об этом он сказал в интервью французскому изданию Ouest-France.

"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Милана" (франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс. – Ред.) до "Цезаря", в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", – сказал Макрон.

Комментируя вопрос военной помощи Германии Украине, Макрон сказал, что "у нас такая стратегия с канцлером, а именно: мы должны максимально помогать украинцам, но мы должны быть осторожны, чтобы никогда не быть участниками (войны. – Ред.)".

Президент Франции не уточнил, в каких количествах и когда САУ "Цезарь" были или будут переданы Украине. По данным источников французского издания, поставка "идет полным ходом" и САУ будут введены в эксплуатацию в начале мая.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом в 52 калибра. Эта гаубица может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

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