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Разведка: Путин бросит на «Азовсталь» росгвардейцев и ФСБ

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  • 22.04.2022, 15:51
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Разведка: Путин бросит на «Азовсталь» росгвардейцев и ФСБ

Руководитель РФ в разговоре с Шойгу солгал.

Россия не окончательно отказалась от штурма мариупольского завода "Азовсталь" и готовится отправить туда росгвардейцев и представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 22 апреля, передает УНИАН.

Так, комментируя информацию о том, что Путин не поддержал идею Шойгу массированно штурмовать "Азовсталь", Скибицкий подчеркнул, что руководство РФ, как всегда, лукавит.

"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - заявил Скибицкий.

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