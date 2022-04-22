Топ машин до $1000 с ярким и необычным дизайном, продающихся в Беларуси 3 22.04.2022, 15:58

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Идеальный вариант для первого авто.

Многие автолюбители, особенно начинающие, ищут автомобиль, который будет привлекать взгляды и выделяться в общем транспортном потоке. Но средства на покупку первого авто зачастую весьма ограничены.

Intex-press просмотрел популярные сайты по продаже подержанных автомобилей и выбрал наиболее яркие, но при этом дешевые варианты.

Fiat Punto I – $1000

Эта малолитражка 1996 года привлекает внимание своей яркой раскраской. Владелец пишет, что машина технически в хорошем состоянии и полностью на ходу, но по фото видны нюансы по лакокрасочному покрытию и кузову. Авто находится в Минске.

Honda Civic V – $1000

Автомобиль 1991 года с мультяшными героями по бокам находится в Гомеле. Владелец продает машину из-за поломки, которой «нет времени заниматься». Помимо необычного дизайна в автомобиле есть еще одна фишка: двери открываются не в стороны, в вверх.

Эксклюзив самодельный – $1000

Этот автомобиль-конструктор с двухлитровым бензиновым двигателем от БМВ не создан для городских дорог, но выглядит эффектно и необычно. Машина продается в Светлогорске, возможен обмен.

ВАЗ 2121 «Нива» – $1000

На этой переделанной «Ниве», которая также находится в Светлогорске, по городу тоже не порассекаешь, а вот по бездорожью и пересеченной местности – самое то. Владелец пишет, что продает автомобиль, так как занялся другим проектом и срочно нужны деньги на его продолжение.

Opel Omega A – $900

Универсал 1993 года с двухлитровым бензиновым двигателем собственноручно раскрашен владельцем из баллончика «в стиле «привет ГАИ»». Создан, скорее, для выписывания крутых виражей на закрытых площадках, нежели для повседневной езды по городу. Владелец готов обменять свое авто на мотоцикл.

ЗАЗ 965 – $750

Некогда самый обычный советский автомобиль, сегодня «Запорожец» 1964 года выпуска в сочном зеленом цвете можно считать настоящим эксклюзивом. Малолитражка находится в Бресте, владелец готов рассмотреть варианты обмена.

ВАЗ 2107 – $550

Еще одна мечта начинающего дрифтера – «семерка» «Жигули» 1995 года выпуска. Автомобиль находится в Гомеле и продается с пометкой «срочно», хотя объявление о его продаже висит с октября прошлого года и регулярно обновляется.

Ford Sierra I – $470

Автомобиль 1987 года выпуска с двухлитровым бензиновым двигателем продается в Минске. Владелец уверяет, что машина, хоть и не без проблем, заводится и едет довольно бодро. Еще один вариант для тех, кто любит выписывать «пятки» на авто.

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