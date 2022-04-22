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Шойгу в России ждет трибунал?

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  • 22.04.2022, 16:00
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Шойгу в России ждет трибунал?
Сергей Шойгу

Главу минобороны РФ могут сделать ответственным за провал войны с Украиной.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступал за полномасштабное военное вторжение РФ в Украину. За провал войны его, вероятно, ждет трибунал.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, передает УНИАН.

"По сути он был одним из инициаторов силового решения вопроса в отношении Украины, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России", - заявил Скибицкий.

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