Шойгу в России ждет трибунал?11
- 22.04.2022, 16:00
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Главу минобороны РФ могут сделать ответственным за провал войны с Украиной.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступал за полномасштабное военное вторжение РФ в Украину. За провал войны его, вероятно, ждет трибунал.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, передает УНИАН.
"По сути он был одним из инициаторов силового решения вопроса в отношении Украины, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России", - заявил Скибицкий.