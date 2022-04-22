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«Альфа-Банк» поднял комиссию за снятие наличных с карточек «чужих» банков

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  • 22.04.2022, 16:10
«Альфа-Банк» поднял комиссию за снятие наличных с карточек «чужих» банков

Банк также пересмотрел сбор за снятие денег через свои кассы с карточек других белорусских банков.

«Альфа-Банк» с 22 апреля до 20% повысил комиссию за снятие в своих банкоматах наличных денег по карточкам иностранных банков. Банк также пересмотрел сбор за снятие денег через свои кассы с карточек других белорусских банков.

Комиссию в 20% от выдаваемой суммы также ввели для владельцев карточек иностранных банков за выдачу наличных в кассах «Альфа-Банка», если при этом используется POS-терминал. Причем такой сбор будут платить в том числе клиенты с «пластиком» «Альфа-Банк» (Украина), «Альфа-Банк» (Россия) и «Альфа-Банк» (Казахстан). Если снимать наличные через кассу по картам других белорусских банков, то комиссия будет 5% от суммы.

Напомним, ранее с 19 апреля «БСБ Банк» повысил комиссию за снятие наличных денег в своих банкоматах с карточек банков-нерезидентов Беларуси до 20%. Это касается как снятия белорусских рублей, так и валюты.

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