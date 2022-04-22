Агросектор Беларуси снизил производство и нарастил долги 22.04.2022, 16:33

По уровню заработков сельское хозяйство осталось в списке аутсайдеров.

Аграрный сектор Беларуси сообщил о производственных и финансовых результатах и подвел итоги работы отрасли в начале 2022 года.

За январь-март 2022 года выпуск продукции в хозяйствах всех категорий сократился на 0,6% к уровню 2021 года. В первом квартале 2021 года тоже происходило падение – на 0,5% к 2020 году.

В региональном разрезе снижение производства к 2021 году показали:

Витебская область(-3,1%),

Гомельская область (-6,3%),

Гродненская область (-1,9%),

Могилевская область (-0,3%).

По уровню заработков сельское хозяйство осталось в списке аутсайдеров. Средняя зарплата в отрасли за январь-февраль текущего года составила 1002 руб., тогда как средняя по экономике – 1517 руб.

В январе-феврале 2022 года флагманы агросектора чаще увольняли работников, чем брали на работу. По итогам 2 месяцев количество уволенных оценено в 10,4 тыс. человек, тогда как количество принятых – 9,1 тыс. Нетто-отток кадров за период составил около 1,2 тыс. человек. Среднесписочная численность работников в агросекторе за 2 месяца упала к 2021 году на 5,5%.

За январь-февраль 2022 года выручка флагманов сельского хозяйства выросла в номинале на 17,1% к 2021 году. Однако за тот же период цены производителей сельхозпродукции поднялись на 18,8%. Поэтому в реальном выражении (с учетом агроинфляции) выручка в отрасли сократилась, сообщает портал banki24.by.

Средняя рентабельность продаж у флагманов сельского хозяйства за январь-февраль 2022 года составила 7,8% при среднем уровне в экономике 8,5%. Медианные показатели существенно меньше. По итогам 2 месяцев 2022 года около 27,7% крупных и средних хозяйств показали отрицательную рентабельность (понесли убытки с продаж), а 31% флагманов – рентабельность в пределах 0-5%. Это значит, что медиана по рентабельности у флагманов отрасли находилась ниже 5%.

В сельском хозяйстве были и высокодоходные флагманы. Около 6,3% флагманов в январе-феврале имели рентабельность 20+% и 1,4% флагманов – 30+%. Удельные веса таких флагманов в экономике были равны 10% и 4,6% соответственно.

К 1 марта 2022 года суммарные долги в отрасли составили 16,052 млрд руб. За скользящий год (12 месяцев) долги флагманов выросли на 6,3%. Просроченные долги на ту же дату составили 2,934 млрд руб. (+1,8% за 12 месяцев). Доля просрочки на отчетную дату составила 18,3% против 6,1% по экономике.

В январе-феврале 2022 года аграрии направили на погашение кредитов и займов 386,1 млн руб. По сравнению с прошлым годом выплаты в пользу кредиторов уменьшились на 3%.

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