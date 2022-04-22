Россия пополняет свою армию психически больными юношами 1 22.04.2022, 16:39

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СБУ опубликовала новый разговор.

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта с мамой. В частности сообщается, что ВСУ наносят сильные потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных юношей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На перехваченном разговоре слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.

Однако, российский военный ее убеждает, что "с моими психическими расстройствами эта (война - ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокоен...".

В частности, такой ответ напугал его мать.

"Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины... Простить такое невозможно", - говорится в сообщении.

СБУ отметили, что российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на украинской земле.

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