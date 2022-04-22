Как будут работать больницы и поликлиники на майские выходные
- 22.04.2022, 16:54
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График.
Министерство здравоохранения рассказало, как будут работать медицинские учреждения на длинных майских выходных.
Поликлиники и поликлинические отделения РНПЦ и больниц, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и организации медтехники на выходных будут работать так:
30 апреля, 2 и 7 мая — по графику работы в субботний день,
1, 3 и 9 мая — по графику работы в праздничный день,
8 мая — по графику выходного дня,
14 мая — по графику рабочего дня.
Больницы и РНПЦ на выходных работают по такому расписанию:
30 апреля, 7 и 14 мая — по графику работы в субботний день,
1, 3 и 9 мая — по графику работы в праздничный день,
2 мая — по графику рабочего дня,
8 мая — по графику выходного дня.
Несмотря на выходные, Минздрав обещает обеспечить непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи людям. Скорая помощь на выходных будет работать в режиме повышенной готовности.