Как будут работать больницы и поликлиники на майские выходные 22.04.2022, 16:54

1,078

График.

Министерство здравоохранения рассказало, как будут работать медицинские учреждения на длинных майских выходных.

Поликлиники и поликлинические отделения РНПЦ и больниц, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и организации медтехники на выходных будут работать так:

30 апреля, 2 и 7 мая — по графику работы в субботний день,

1, 3 и 9 мая — по графику работы в праздничный день,

8 мая — по графику выходного дня,

14 мая — по графику рабочего дня.

Больницы и РНПЦ на выходных работают по такому расписанию:

30 апреля, 7 и 14 мая — по графику работы в субботний день,

1, 3 и 9 мая — по графику работы в праздничный день,

2 мая — по графику рабочего дня,

8 мая — по графику выходного дня.

Несмотря на выходные, Минздрав обещает обеспечить непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи людям. Скорая помощь на выходных будет работать в режиме повышенной готовности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».