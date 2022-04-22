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В Шкловском районе телят поят «Кока-колой»

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  • 22.04.2022, 17:11
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В Шкловском районе телят поят «Кока-колой»

Работники хозяйства признаются, что начинали эксперимент осторожно.

По 100 граммов на одного теленка по утрам — такую дозу «Кока-колы» установили в хозяйстве «Говяды-агро» в Шкловском районе, сообщает портал horki.info. Там уверены: этот напиток помогает животным с болезнями желудка. А тем, у которых случай посложнее — по два раза в день. Сюжет об этом вышел на «Шклов ТВ».

Работники хозяйства признаются, что начинали эксперимент осторожно — сначала испытывали на нескольких телятах. Когда увидели эффект — распространили эксперимент на остальной молодняк. Теперь больным телятам дают газировку на регулярной основе.

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