Россия продолжает «зачистку» военных командующих из-за поражений в Украине 4 22.04.2022, 17:24

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Арестован командующий Черноморским флотом РФ.

После поражений российских войск в Украине и уничтожения флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" Кремль начал зачистку командования своей армии и флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что освобожден от должности и арестован командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба-первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука.

Также в связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, устранено командующих 6-й армии генерал-лейтенанта Владислава Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя и одного из заместителей командующего.

Кроме того, за неудовлетворительное выполнение поставленных задач устранено с поста командующего 22 армейского корпуса южного военного округа генерал-майора Аркадия Марзоева.

К тому же репрессии Кремля коснулись тыловых подразделений. Отмечается, что также отстранено от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева.

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