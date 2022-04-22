Красим яйца на Пасху 3 22.04.2022, 18:15

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16 хитростей, чтобы яйца не трескались.

Пасха без яиц невозможна. Их мы дарим друг другу перед Светлым праздником и на Пасхальную неделю, яйца – главное украшение первой скоромной трапезы после долгого поста. Так что они обязательно должны быть на столе, красивые, блестящие, яркие. Покрасить их совсем не сложно, главное сделать так, чтобы яйца не треснули при варке. И тут нам могут помочь приемы, которые хозяйки годами вырабатывали, ставя кастрюльки на плиту, пишет aif.by.

Выбрать

Во-первых, нужно выбрать правильные яйца. Свежие – раз, с прочной скорлупой – два. Свежие ли яйца, можно понять, опустив одно из них в стакан с водой. Если яйцо тонет – оно свежее. Яйцо, которое долго лежало в магазине, будет всплывать.

Можно поступить проще и просто взять яйца, на которых напечатана дата упаковки. Сейчас покупают очень много яиц, поэтому в магазинах, где хорошая проходимость, не должны были залежаться старые яйца, но на всякий случай – смотрите.

Во-вторых, яйца нужно внимательно осмотреть. Если они расфасованы по десяткам – открывайте коробки. Не надейтесь, что в них яйца не трескаются – еще как. Если покупаете коробку на три десятка, ее обычно вскрыть сложно. Придется надеяться на удачу.

На Пасху обычно покупают белые яйца, ведь их собираются красить. Но у коричневых яиц скорлупа прочнее. Так что если собираетесь красить просто луковой шелухой, можно взять их.

Вынуть заранее

Яйца нужно вынуть из холодильника, чтобы они успели нагреться до комнатной температуры. Если будете варить холодные яйца, велика вероятность, что от резкого изменения температуры они лопнут.

Помыть

Тщательно, с мылом и мочалкой. Это поможет краске лечь на скорлупу ровно и красиво.

Кастрюля

Яйца в ней не должны лежать в несколько рядов, тогда они могут побить друг друга просто при кипении. Берите большую кастрюлю.

Вода

Класть яйца нужно в прохладную воду.

Воду, в которой варите яйца, можно посолить. Соли надо много: пару столовых ложек на 2-3-литровую кастрюлю. Если яйца треснут, то белок свернется быстро и не будет вытекать. Такое яйцо, конечно, для подарков или битв использовать нельзя, но хотя бы выглядеть оно будет прилично.

По мере варки, если вода выкипает, подливайте.

Температура

На сильном огне, при активном бурлении яйца могут побиться о стенки кастрюли и друг о друга. Так что огонь должен быть небольшим.

Лук

Луковую шелуху нужно перед покраской замочить, а потом и сварить, чтобы получилась темная, хорошая краска.

Так же нужно работать и с другими натуральными красителями, со свеклой, например.

Во время варки

Яйца надо переворачивать, чтобы они прокрашивались равномерно. Варить в луковой шелухе не более 20 минут.

После варки

Яйца нужно вынуть из краски, опустить в прохладную воду, потом помыть и вытереть бумажным полотенцем.

Красители из пакетиков

Ими красят уже сваренные яйца, но нужно брать такие, которые точно не треснули.

Чтобы блестели

Яйца натирают растительным маслом. Оно слегка впитывается, но все равно красиво блестит на скорлупе.

Важно! Часто советуют прокалывать яйца, чтобы они не трескались при варке. Проколы делаются с тупого конца. Но яйца с проколами лучше не красить пищевыми красителями из пакетиков.

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