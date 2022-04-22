В Ганцевичах выстраиваются огромные очереди за гуманитарной помощью 22 22.04.2022, 18:39

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Фотофакт.

В Ганцевичах люди часами стоят в очереди, чтобы бесплатно получить упаковки джемов в качестве гуманитарной помощи, пишет «Ганцавіцкі час».

Фото: Ганцавіцкі час

По словам горожан, выдавать помощь начали с 14 апреля. В первые дни в очереди в большинстве стояли городские жители, а 21 апреля среди получателей было много сельчан, которые приехали на автобусе либо на автомобилях с детьми.

Получить сладкое угощение могли инвалиды, малоимущие граждане, многодетные семьи и пенсионеры. На одного человека выдавали две коробки фруктового и ягодного джема. В каждой коробке по шесть баночек.

Фото: Ганцавіцкі час

Многие льготники оформляли не только на себя, но и помогли это сделать соседям и знакомым. Для этого, они с паспортом и пенсионным удостоверением льготника писали заявление в Ганцевичском районном территориальном центре социального обслуживания населения. Затем с документами шли на получение консервов на склад, который находится за вспомогательной школой.

Фото: Ганцавіцкі час

По подсказке соседей городской пенсионер Карп Хилютич оформил помощь на себя и жену. Мужчине 78 лет.

«Жена у меня не ходит после операции, поэтому я оформил все сам. Я уже тут третий день. Пока все оформил… Вот приехал забрать на велосипеде. Вот будет нам с женой, и детей угостим, когда приедут», — рассказал Карп Алексеевич.

Хранить консервы долго не получится, потому что срок годности джема истекает 18−19 июня 2022 года.

Фото: Ганцавіцкі час

Фото: Ганцавіцкі час

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